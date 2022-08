Akanji è un difensore moderno con qualità a impostare, ecco i suoi dati

Che giocatore è Akanji? Lo svizzero nel mirino dell’Inter è un difensore moderno, che si distingue in particolare per le sue qualità in impostazione e col pallone tra i piedi.

DIFENSORE MODERNO – Akanji è il principale obiettivo dell’Inter per la difesa. Tanto che la società è disposta a pagarne il cartellino, circostanze economiche permettendo. Il classe 1995 infatti è un profilo che coniuga talento ed esperienza. Le sue presenze col Borussia Dortmund sono 158, Champions League compresa, più 41 con la maglia della nazionale della Svizzera. Buon fisico sia come altezza che come doti atletiche. qualche problema con la concentrazione e la marcatura in senso stretto, da sempre si distingue come difensore moderno, molto a suo agio col pallone tra i piedi, capace di giocare praticamente in ogni ruolo sulla linea. Vediamo i suoi dati.

GRANDI QUALITÀ COL PALLONE – Come dicevamo, Akanji è un difensore molto abile ad impostare. Ecco le sue statistiche sui passaggi presi da FBref (QUI la sua scheda completa):

Lo svizzero è abituato a un calcio di grande possesso, con molti palloni da gestire, e lo fa bene su corto, medio e lungo raggio. Passiamo alla tipologia di passaggi:

Akanji usa preferibilmente in destro, ma sa giocare anche a sinistra e col sinistro, e preferisce i passaggi rasoterra, pur essendo abile anche ad alzare la palla e a cambiare gioco. Soprattutto si segnala per la sua capacità di effettuare passaggi anche sotto pressione. Insomma, la sua specialità è il possesso palla. Ed ecco appunto i dati specifici:

Sa gestire la palla, come visto sopra, di conseguenza i compagni lo cercando molto. E lui sa farsi trovare. Come tocchi tra trequarti difensiva e zona centrale del campo è tra i migliori in assoluto. Ma oltre a saper giocare la palla sa anche portarla, risalendo il campo con la progressione se serve. Con anche l’opzione dribbling, rara ma efficace. Un’arma completa per l’impostazione bassa. Che nel calcio dell’Inter si inserirebbe alla perfezione.