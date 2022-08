Pruzzo: «Per Inter e Napoli occasioni ghiotte, Gosens va recuperato!»

Roberto Pruzzo, in collegamento su Radio Radio, ha parlato della prossima giornata di campionato e delle sfide di Inter e Napoli contro Spezia e Monza. Poi una considerazione anche su Robin Gosens

GIORNATA GHIOTTA − Le parole di Pruzzo sulle prossime gare di Inter e Napoli: «Prossima giornata occasione ghiotta per Inter e Napoli contro Spezia e Monza per andare già a sei punti in vista anche delle partite più importanti. Gosens va recuperato e lo Spezia può essere una buona partita da sfruttare. Stessa cosa il Napoli che non è assolutamente da sottovalutare. Comunque sarà una buona occasione per entrambe le squadre».