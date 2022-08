Acerbi-Inter, nuovi contatti in arrivo. Su Akanji Borussia Dortmund chiaro

Nuovi contatti tra le parti previsti in queste ore per Francesco Acerbi. Borussia Dortmund chiaro con l’Inter su Manuel Akanji.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Borussia Dortmund ha detto no alla richiesta dell’Inter di prestito per Manuel Akanji. Il difensore sarebbe valutato dal club tedesco 15 milioni di euro, nonostante sia fuori progetto. La società nerazzurra sarebbe dunque pronta a virare su altri nomi. Il primo nella lista sarebbe quello di Francesco Acerbi, centrale che Simone Inzaghi ha già allenato alla Lazio. Il presidente del club capitolino, Claudio Lotito, pare disposto a cedere il difensore italiano in prestito, anche se preferirebbe l’obbligo al diritto di riscatto. Nuovi contatti tra le parti sarebbero previsto in queste ore.

Fonte: SportMediaset.it