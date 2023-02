Acerbi si è preso il posto da titolare, ultima conferma in Inter-Milan

Inter-Milan ha portato una conferma. Inzaghi in difesa ha promosso Acerbi a titolare nel ruolo di centrale. Una crescita costante dell’ultimo arrivato.

RUOLO DIVERSO DALLE ATTESE – Arrivare in silenzio e scalare le gerarchie. Se servisse una rappresentazione fisica di questo concetto bisognerebbe prendere Francesco Acerbi nella stagione 2022-2023. Il difensore infatti è arrivato l’ultimo giorno di mercato, dopo l’ennesima richiesta pubblica di Inzaghi. Uno che non è proprio noto per lamentarsi. In origine il suo ruolo doveva ricalcare quello coperto negli ultimi anni da Ranocchia. L’ultima riserva in difesa, da usare saltuariamente se non quasi mai. In estrema necessità. Le cose invece hanno preso tutt’altra piega. E l’ultima conferma è arrivata in Inter-Milan.

MINUTAGGIO – Acerbi ha giocato 1617 minuti in stagione. Undicesimo di tutta la rosa. Terzo tra i difensori dopo Skriniar e Bastoni. Delle sue 22 presenze, 17 sono state da titolare. Un ruolo ben superiore a quello di semplice riserva. Anzi, a tutti gli effetti nel novero dei titolari nerazzurri. E nel 2023 Inzaghi ha pure calcato la mano. Rimarcando ancora di più la sua preferenza per l’ex Lazio.

CRESCITA ULTERIORE – Da Inter-Napoli infatti Inzaghi si è affidato al suo numero quindici in tutte le partite più importanti. Contro gli uomini di Spalletti, in Supercoppa e in Inter-Milan Acerbi ha giocato da titolare al centro della difesa. Scalzando quindi de Vrij in tutti i big match. L’unica eccezione è Inter-Atalanta di Coppa Italia, dove l’olandese è partito titolare. Ma lo stesso Acerbi ha trovato il suo posto nell’undici di partenza, stavolta a sinistra. Nonostante de Vrij abbia anche giocato bene, questo non è bastato a cambiare la preferenza del tecnico. E col Milan è toccato ancora all’ex. Le gerarchie oggi quindi sono chiaramente cambiate. Altroché ultima riserva