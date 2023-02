Barzaghi: «Nuovo main sponsor arabo per l’Inter? Non risulta! Incontri…»

Marco Barzaghi, collega di Sportmediaset, in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha smentito momentaneamente alcune voci legate a un possibile sponsor arabo per l’Inter.

SPONSOR ARABO – Marco Barzaghi smentisce presunti accordi tra l’Inter e un nuovo sponsor arabo: «Si è diffusa nelle ultime ore una notizia con l’Inter che starebbe per chiudere l’accordo con un nuovo ‘Main sponsor’ che arriva dagli Emirati Arabi, ma dalle verifiche che abbiamo fatto non risulta alcun tipo di conferma dall’Inter o altro. Vedremo se ci saranno delle novità, ma al momento non c’è nulla. C’è chi dice che riguardi il settore turistico. Ci sono stati degli incontri a Riad però non è neanche detto che sono quelli che hanno portato a questa trattativa. Da capire se queste smentite siano di facciata o scaramantiche in attesa di mettere tutto nero su bianco».

Fonte: Canale YouTube [Marco Barzaghi]