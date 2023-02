Correa-Inter, futuro ancora da scrivere con un solo scenario all’orizzonte

Joaquin Correa è di nuovo fermo ai box per l’ennesimo infortunio. L’Inter ora dovrà valutare cosa fare in futuro con l’attaccante argentino.

CI RISIAMO – Ancora una volta, Joaquin Correa mette i bastoni tra le ruote a Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter dovrà rinunciare all’attaccante per un mese (qui gli esiti). E dovrà quindi lavorare con l’attacco ridotto per tutto il mese di febbraio. Una notizia pessima, specie in vista dei prossimi incroci cruciali. Soprattutto perché il calendario di Serie A può strizzare l’occhio ai nerazzurri. Offrendo la possibilità di alternare le forze, arrivando nelle migliori condizioni possibili alla doppia sfida col Porto. Invece si prospettano altri straordinari per Lautaro Martinez e Edin Dzeko, mentre Romelu Lukaku ritrova la forma migliore. Dal canto suo, invece, Correa impone riflessioni più ampie.

STRADA CHIUSA – In un anno e mezzo di Inter, Correa ha all’attivo 61 presenze e 9 gol con l’Inter. Con già 20 partite saltate per infortunio. Valori completamente insufficienti per un giocatore che di ruolo fa l’attaccante. Specie alla luce del suo prezzo. Nell’estate 2021 i nerazzurri lo pagarono 33,3 milioni di euro alla Lazio. Una cifra che il Tucu non ha mai dimostrato di giustificare. E che pesa in modo importante sul bilancio societario dell’Inter. Tanto che viene da sperare che la prossima estate il club riesca a liberarsi della sua voce a bilancio. Mirando ad almeno 20 milioni di euro di incasso, così da realizzare una minima plusvalenza. Chiudendo definitivamente i discorsi sull’attesa del suo talento. Considerando poi che quest’anno compirà 29 anni. In definitiva, Correa non è riuscito a soddisfare le aspettative dell’Inter. Motivo per cui il suo futuro vede sfumarsi sempre di più i colori nerazzurri.