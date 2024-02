Acerbi tira su il muro in Inter-Juventus e domina un altro duello

Ormai non è più una sorpresa: nei grandi duelli, Francesco Acerbi sta mostrando tutta la sua efficacia. Come ieri in Inter-Juventus.

MURO – Se nella partita di andata Francesco Acerbi, giocando a sinistra, non ne ha avuto la possibilità, in Inter-Juventus ha disputato il suo duello con Dusan Vlahovic. E lo ha stravinto. Il serbo, salvo un errore clamoroso nel primo tempo dovuto a un controllo sbagliato, non ha praticamente mai visto la palla e non ha mai avuto occasione di rendersi pericoloso. Merito anche e soprattutto del muro eretto da Acerbi, impeccabile in fase difensiva. Non è la prima volta: proprio a lui Simone Inzaghi dallo scorso anno ha dato in mano le chiavi della difesa, piazzandolo come pilastro centrale della sua retroguardia. E Acerbi ha ripagato nettamente la fiducia in tutti i prestigiosi duelli che ha affrontato, tra cui citiamo quelli con Olivier Giroud nei cinque derby vinti nel 2023 e anche quello in finale di Champions League contro Erling Haaland. Dusan Vlahovic va ad aggiungersi alla lista delle “vittime”.