Inter-Juventus, i tifosi non hanno dubbi: scelto il migliore in campo!

Dopo Inter-Juventus non è stato particolarmente facile per i tifosi scegliere il migliore in campo. Ma dopo una giornata di votazioni al sondaggio proposto dal club nerazzurro, è arrivata la scelta definitiva.

MIGLIORE IN CAMPO – Tante le prestazioni più che convincenti in Inter-Juventus, quantomeno da parte della squadra nerazzurra. Non facile scegliere il migliore in campo. In ogni caso, dopo il sondaggio proposto dalla pagina Twitter è arrivata la decisione finale: Benjamin Pavard si porta a casa il premio di MVP della partita secondo i tifosi.