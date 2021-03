Ziyech ed Emerson stendono l’Atletico Madrid: Chelsea ai quarti

Dopo il successo della gara d’andata, targato Olivier Giroud, il Chelsea di Tuchel si ripete battendo 2-0, a Stamford Bridge, l’Atletico Madrid. Diego Simeone eliminato dalle reti di Hakim Ziyech ed Emerson Palmieri

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Il Chelsea di Thomas Tuchel bissa il successo dell’andata, contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone, e si guadagna l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Ai Blues bastano le reti di Hakim Ziyech, al 34′ del primo tempo, su assist di Timo Werner, ed Emerson Palmieri, al 94′, per battere i Colchoneros, che nel finale restano anche in dieci uomini per il rosso diretto a Stefan Savic.

