VIDEO – Torino-Sassuolo 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Sassuolo, recupero della ventiquattresima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



RIMONTA FOLLE – Torino-Sassuolo 3-2 nel recupero della ventiquattresima giornata di Serie A. Il Torino vince la prima partita in casa del suo campionato, e lo fa in maniera incredibile. Il Sassuolo domina per oltre un’ora e passa al primo assalto: Francesco Caputo appoggia per Domenico Berardi, che in girata col sinistro sblocca la situazione al 6′. L’attaccante calabrese raddoppia al 36′, con un tiro sul primo palo su assist di Jeremy Toljan. I neroverdi banchettano nell’area granata, mancando il tris a inizio ripresa con Filip Djuricic prima e Caputo poi. Errore madornale, perché Davide Nicola azzecca la mossa dalla panchina: Simone Zaza. L’ex del pomeriggio al 77′ accorcia le distanze, su sponda di Tonny Sanabria. Nove minuti dopo un altro subentrato, Amer Gojak, calcia da fuori trovando una deviazione, Andrea Consigli sorpreso fa un miracolo ma Rolando Mandragora segna sulla ribattuta seppur in maniera sporca. Salvatore Sirigu evita il 2-3 su Pedro Obiang un attimo più tardi, ed è una parata decisiva. Anche perché al 92′ cross da sinistra di Cristian Ansaldi e ancora Zaza, dimenticato dalla difesa del Sassuolo, mette dentro nell’area piccola. Festa grande all’Olimpico, il Torino supera il Cagliari e torna fuori dalla zona retrocessione. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.

