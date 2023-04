UFFICIALE – Stellini esonerato dal Tottenham! Fatale ko col Newcastle

Cristian Stellini non è più l’allenatore del Tottenham. Per il tecnico, in passato vice-allenatore di Conte all’Inter, fatale la sconfitta contro il Newcastle

Cristian Stellini non è più l’allenatore del Tottenham. Per il tecnico, che aveva preso il posto di Conte dopo l’addio del salentino agli Spurs, è stato fatale pesante ko per 6-1 contro il Newcastle. Di seguito il comunicato del club inglese: “Cristian lascerà il suo ruolo attuale insieme al suo staff tecnico. Cristian è intervenuto in un momento difficile della nostra stagione e voglio ringraziarlo per il modo professionale in cui lui e il suo staff tecnico si sono comportati durante un periodo così impegnativo. Auguriamo ogni bene a lui e al suo staff. Ryan Mason assumerà le funzioni di capo allenatore con effetto immediato. Ryan conosce bene il Club ei giocatori. Aggiorneremo ulteriormente sul suo staff tecnico a tempo debito”.

