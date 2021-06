UFFICIALE – L’Udinese conferma Luca Gotti. Stesso destino per De Paul?

L’Udinese ha annunciato la conferma di Luca Gotti, in panchina, anche per la prossima stagione. La permanenza del tecnico che ha valorizzato De Paul può essere uno stimolo per trattenere l’argentino?

CONTINUITÀ – Luca Gotti sarà l’allenatore dell’Udinese anche per la stagione 2021/22. L’ha annunciato proprio il club friulano sui suoi canali social. Il tecnico era stato messo in discussione più volte nel finale di stagione, ma alla fine il patron Pozzo ha optato per la conferma.

ADDIO CERTO? – Questa scelta, però, difficilmente potrà cambiare il futuro di Rodrigo De Paul, nonostante Gotti l’abbia accompagnato in una delle sue annate migliori. Il trequartista argentino è appetito dall’Atletico Madrid, mentre l’Inter difficilmente potrà soddisfare le richieste del club bianconero (QUI le ultime).