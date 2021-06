Christian Eriksen è intervenuto in conferenza stampa, assieme al compagno di nazionale e amico Simon Kjaer, alla viglia dell’esordio ai campionati Europei. Danimarca-Finlandia, match del gruppo B, è in programma domani alle ore 18

CARICA – Eriksen ha chiuso la stagione in crescendo, e sta ripagando lentamente le aspettative dei tifosi e di tutto l’ambiente nerazzurro. Dopo un periodo molto complicato con l’Inter, durato praticamente un anno, il pilastro della Danimarca ha fatto vedere di cosa è capace. Alla vigilia dell’esordio agli Europei con la nazionale danese, Eriksen ha parlato così, in conferenza stampa: «Quello che è alle spalle non mi interessa (riferendosi alle difficoltà con l’Inter), guardo solo avanti. Danimarca-Finlandia? Giochiamo in casa, ed è grandioso poterlo fare. So bene che domani siamo favoriti, e che le aspettative nei nostri confronti sono alte, ma il ranking importa poco. La sorpresa del torneo? Noi possiamo esserlo, vogliamo dimostrare quello che sappiamo fare».