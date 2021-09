Strakosha affonda la sua Lazio: autogol tragicomico, il Galatasaray ringrazia

Strakosha ricorderà per sempre il debutto stagionale in Europa League e non sarà un piacevole ricordo. Il portiere della Lazio è il protagonista in negativo dell’1-0 del Galatasaray

AUTOGOL DA TRE PUNTI – L’avventura della Lazio in Europa League inizia in salita. A prendersi gran parte delle colpe – se non tutte – è il portiere Thomas Strakosha, autore di un autogol tragicomico al 67′. Infatti, è proprio l’estremo difensore biancoceleste e buttare la palla nella propria porta. Il Galatasaray ringrazia e porta a casa i primi tre punti nel Gruppo E di Europa League. E guida da subito il proprio girone. La Lazio di Maurizio Sarri è ultima a quota 0 punti, in virtù del pareggio tra Lokomotiv Mosca (1) e Olympique Marsiglia (1). Alle ore 21:00 in campo Leicester-Napoli (Europa League) e Roma-CSKA Mosca (Europa Conference League), a chiusura della settimana europea per il calcio italiano.