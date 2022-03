Serie A, quattro rigori in Venezia-Sassuolo! Solo pari nelle altre due sfide

Serie A, triplice fischio per le partite di questa domenica pomeriggio, valevole per la ventottesima giornata. In programma questo pomeriggio Bologna-Torino, Fiorentina-Verona e Venezia-Sassuolo. I neroverdi asfaltano la squadra di Zanetti, solo pari nelle altre due sfide.

DUE PAREGGI – La ventottesima giornata di Serie A alle ore 15.00 ha proposto tre sfide: Bologna-Torino, Fiorentina-Verona e Venezia-Sassuolo. Pareggio senza reti tra Bologna e Torino, prossimo avversario dell’Inter in campionato. Pareggio anche tra Fiorentina e Verona, ma con gol: Piatek trova subito il gol al 10′, ma Caprari risponde dagli undici metri. Il Sassuolo parte subito forte contro il Venezia e già dopo appena due minuti di gioco, trova il vantaggio con il giovane Giacomo Raspadori. Al 17′ su rigore arriva il raddoppio con il bomber della squadra neroverde, Domenico Berardi. Scatenata la squadra di Alessio Dionisi che al 29′ trova il terzo gol della sfida con Gianluca Scamacca, anche questo su calcio di rigore. Al 34′ prova a rialzare la testa il Venezia con il gol di Henry. Partita bloccata fino al 71′ quando Domenico Berardi, ancora dagli undici metri, realizza il quarto e ultimo gol della squadra. Ma non finisce qui, perché qualche minuti prima del triplice fischio arriva il quarto rigore della partita, questa volta concesso al Venezia. Aramu, però, spreca tutto.