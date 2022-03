Inter Women, altra sconfitta dopo la Roma: il Pomigliano vince di misura

L’Inter Women ha affrontato il Pomigliano nella sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A Femminile. Le nerazzurre di Rita Guarino ci provano ma escondo sconfitte per 0-1

ALTRA SCONFITTA – L’Inter Women di Rita Guarino, dopo la sconfitta con la Roma, non riesce a rialzare la testa in campionato contro il Pomigliano che trova il gol partita al 59′ con Tudisco. Le nerazzurre dopo lo svantaggio ci provano prima con un bel tiro al volo di Marinelli e poi con Csiszàr che colpisce la traversa. Il risultato però non cambia e dunque il match termina 0-1 per il Pomigliano.