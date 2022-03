Alborghetti: «Dispiaciute e rammaricate! Testa alta perché è ancora lunga»

Alborghetti ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine di Inter Women-Pomigliano, sfida valevole per la sedicesima giornata di Serie A persa per 0-1 dalle nerazzurre (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

RAMMARICO – Lisa Alborghetti ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine di Inter Women-Pomigliano, seconda sconfitta consecutiva per le nerazzurre dopo quella rimediata contro la Roma: «Non lo so, avremo il tempo per analizzarla. Siamo dispiaciute e rammaricate però sicuramente lavoreremo e come sempre cercheremo di capire gli errori per non farli più. Io penso e spero, ma ne sono anche sicura sinceramente, che ovviamente quando entriamo in campo cerchiamo di dare il 100%. Poi le cose vengono o non vengono, il calcio è anche questo ma la volontà assolutamente non manca mai. La pausa? Prendiamo tutto quello che abbiamo fatto di sbagliato e lavoreremo, questa è l’unica soluzione alle due partite che abbiamo fatto. Quindi assolutamente testa alta perché il campionato è ancora lungo. Dispiace, ma siamo lì».