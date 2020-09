Serie A, il primo gol è di Castrovilli: Fiorentina-Torino termina 1-0

Gaetano Castrovilli Fiorentina-Parma

La Serie A 2020/21 si apre ufficialmente con la vittoria della Fiorentina sul Torino. A decidere la gara è Castrovilli, novello numero dieci dei viola.

VITTORIA – Fiorentina-Torino è il match che inaugura la Serie A 2020/21, ancora a porte chiuse. Infatti solo nel corso della gara arriverà la decisione del governo sulla presenza degli spettatori allo stadio. La gara sembra avviarsi a senso unico: i padroni di casa hanno completa gestione del match, il Torino sembra troppo timido. Nel corso del primo tempo la Fiorentina va spesso vicina al vantaggio, già al 18′ con un bel colpo di testa di Christian Kouamé (fuori di poco). Ma grazie anche agli straordinari di Salvatore Sirigu, i granata riescono a terminare i primi quarantacinque minuti sullo 0-0. La ripresa si apre sulla stessa sinfonia, e dopo due minuti arriva il vantaggio viola. La firma è dell’ex Inter Cristiano Biraghi, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nulla di tutto ciò abbatte i viola, che trovano di nuovo la via del gol. Al 78′ Federico Chiesa serve un assist al bacio a Gaetano Castrovilli. Il nuovo numero 10 della Fiorentina deve limitarsi a spingere in rete la palla, per l’1-0 viola. E il Torino non riuscirà più a riprendere la gara, che termina 1-0 per i padroni di casa.