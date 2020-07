Serie A, pari Milan. Floccari, mamma mia! Colpo Sassuolo, Verona vola

Tanti gol, alcuni decisamente spettacolari, nelle quattro partite di stasera valide per la 29esima giornata di Serie A. Spal-Milan finisce 2-2. Colpo Sassuolo in trasferta contro la Fiorentina: netto 1-3 con Defrel protagonista. Lecce-Sampdoria vede la vittoria esterna degli uomini di Ranieri. Verona-Parma termina 3-2

I FINALI DI SERIE A – Spal-Milan è appena terminata 2-2. Doppio vantaggio per i padroni di casa con Valoti e poi Floccari. L’attaccante è autore di un gol magnifico dalla grande distanza. L’espulsione di D’Alessandro complica le cose per i padroni di casa; i rossoneri accorciano con Leao, poi pareggiano con l’autogol di Vicari. Tre rigori hanno deciso Lecce-Sampdoria: Ramirez ha portato in vantaggio gli ospiti nel primo tempo, poi ha risposto Mancosu. Ancora Ramirez dagli undici metri firma l’1-2. Botta e risposta in Verona-Parma, terminata 3-2: apre Kulusevski, poi rimontano Di Carmine e Zaccagni. Gagliolo, però, riesce a pareggiare al 64esimo, prima del 3-2 finale di Pessina. Grande prestazione del Sassuolo in casa della Fiorentina: 1-3 con doppietta di Defrel e gol di Muldur dopo gravissimo errore di Castrovilli. Accorcia Cutrone nel finale.

FIORENTINA-SASSUOLO 1-3

LECCE-SAMPDORIA 1-2

SPAL-MILAN 2-2

VERONA-PARMA 3-2