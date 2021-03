Serie A – Il Bologna va sotto a Crotone, ma rimonta: finisce 2-3

Serie A 2020-21, si è disputato questo pomeriggio l’anticipo della ventottesima giornata Crotone-Bologna. Grande vittoria per la squadra di Sinisa Mihajlović che va sotto di 2 gol, ma nella ripresa riesce a rimontare e vincere 3-2

Gol e spettacolo a Crotone nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A tra Crotone e Bologna. E’ finita 3-2 per gli ospiti al termine di una partita ricca di emozioni e con i rossoblu autori di una fantastica rimonta. Partono infatti molto bene i padroni di casa di Serse Cosmi che chiudono il primo tempo avanti di 2 gol grazie alla rete di Messias al 32′ e al raddoppio di Simy al 40′. Sembra il preludio a una vittoria fondamentale che rilancerebbe le chance di salvezza dei calabresi, ma nella ripresa si scatena la squadra di Siniša Mihajlović che con le reti di Soumaro al 62′, di Schouten al 70′ e di Olsen all’84’ rimontano e ottengono una vittoria clamorosa. Con questa vittoria il Bologna mette probabilmente in cassaforte la salvezza, mentre per il Crotone, che aveva accarezzato il sogno di tornare in corsa, la situazione si fa sempre più disperata.