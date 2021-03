Palacio salta Bologna-Inter: assenza sicura per Mihajlovic

Palacio non giocherà da ex in Bologna-Inter, sabato 3 aprile alle ore 20.45. Mihajlovic perde l’argentino, che già in passato aveva colpito da ex.

ASSENZA CERTA – Rodrigo Palacio salterà per squalifica Bologna-Inter, in programma sabato 3 aprile alle ore 20.45. Il Trenza non ci sarà alla ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali, nella sfida contro il suo passato. L’argentino ha ricevuto il cartellino giallo al 73’ della partita in corso ora a Crotone (2-2 il parziale): era diffidato. Gli altri rossoblù a rischio, per ora non ammoniti, sono Takehiro Tomiyasu e l’allenatore Sinisa Mihajlovic, altro ex.