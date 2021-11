Sabatini pronto a una nuova esperienza. L’ex Inter riparte dal Genoa

Sabatini è pronto a ripartire dal Genoa. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ex dirigente dell’Inter sarà il nuovo direttore sportivo del Genoa della nuova proprietà americana.

ESPERIENZA – Walter Sabatini, dopo il divorzio con il Bologna, è già pronto a risalire in sella e iniziare una nuova avventura in Serie A. L’ex dirigente dell’Inter sarà il prossimo direttore sportivo del Genoa. La nuova proprietà americana ha deciso di puntare su di lui e sulla sua grande esperienza per iniziare il nuovo corso, dopo l’annuncio del nuovo presidente Alberto Zangrillo e del nuovo allenatore Andriy Shevchenko. Secondo quanto riporta Sky Sport, mancano solo gli ultimi dettagli e poi l’accordo tra Sabatini e il club ligure sarà definito.

Fonte: sport.sky.it