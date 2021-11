Oristanio non si ferma più, altro gol e vittoria! Titolare anche Stankovic

Oristanio e Stankovic sono partiti entrambi titolari in Volendam-Den Bosch, match di Eerste Divisie. Il match è terminato sul punteggio di 3-0.

IN VETTA – Gaetano Oristanio parte di nuovo titolare con la maglia del Volendam contro il Den Bosch e trova la terza rete nella sua esperienza olandese. Il giovane in prestito dall’Inter riceve palla da Robert Mühren e realizza il gol del vantaggio al 42′ a tu per tu con il portiere avversario. Nella ripresa, lo stesso Mühren firma prima il raddoppio al 58′ e poi il tris al 71′. Oristanio lascia il campo al 67′ e al suo posto entra Walid Ould-Chikh. La sfida termina sul 3-0 e Filip Stankovic chiude ancora una volta imbattuto. Con questo netto successo, il Volendam sale a 38 punti, sempre più primo in classifica con 3 lunghezze di vantaggio sull’Excelsior.