Roma-Juventus si rincorrono, Veretout-Ronaldo fanno 2-2. Espulso Rabiot

Roma-Juventus è appena terminata con il punteggio di 2-2. I giallorossi non riescono a mantenere il vantaggio accumulato grazie alle reti di Veretout, nonostante la superiorità numerica. Cristiano Ronaldo salva gli uomini di Andrea Pirlo

PARI IN ROMA-JUVENTUS – Le due squadre cercano entrambe di imporre il loro gioco in un primo tempo equilibrato. La partita si sblocca con un calcio di rigore per la Roma per fallo di mano: lo realizza Jordan Veretout al 31esimo. La Juventus riesce al 44esimo a pareggiare la partita con Cristiano Ronaldo, ancora su rigore. Cambia già al 46esimo il risultato, ancora con Veretout, abile a concretizzare un bel contropiede. Al 62esimo viene espulso Rabiot per doppia ammonizione, ma nonostante l’inferiorità numerica, Ronaldo pareggia la partita di testa. Non cambia più il risultato: il posticipo finisce 2-2.