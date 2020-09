Bastoni come vice-de Vrij: tanti buchi, esperimento Inter. Resta Pirola?

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni Inter

Bastoni è stato schierato da Antonio Conte nel ruolo inedito di difensore centrale nella difesa a tre. Il difensore è andato in difficoltà, come tutta la retroguardia dell’Inter, contro la Fiorentina. Analizziamo le prospettive anche in ottica Pirola e mercato

INTER, ESPERIMENTI IN DIFESA – A causa dell’assenza di de Vrij, Antonio Conte è stato costretto a un nuovo esperimento in difesa, con Bastoni centrale tra i tre. Il giovane italiano (qui la sua gioia sui social) ha messo in evidenza le sue qualità tecniche, ma ha avuto difficoltà nell’uno contro uno e nella copertura centrale. Sicuramente ci sarà ancora da lavorare, ma in prospettiva potrebbe essere lui l’alternativa a de Vrij. In caso di partenza di Ranocchia, quindi, non necessariamente dovrà arrivare un calciatore in quel ruolo. A quel punto, Conte potrebbe trattenere Lorenzo Pirola, giovanissimo centrale mancino che segue proprio le orme di Bastoni.