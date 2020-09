Pioli: “Rebic? Sembra non ci siano fratture”. Recupero...

Pioli: “Rebic? Sembra non ci siano fratture”. Recupero per l’Inter?

Pioli Milan

Pioli ha parlato ai microfoni di SkySport dopo la vittoria odierna del Milan contro il Crotone. Il tecnico ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Ante Rebic. Il recupero, che in un primo momento sembrava più complicato, potrebbe avvenire in tempi abbastanza brevi. L’Inter osserva in ottica derby

VERSO L’INTER – Stefano Pioli è chiaro nel postpartita di Crotone-Milan: «Infortunio Rebic? Sembra non ci siano fratture, speriamo sia così perché questo diminuisce i tempi di recupero. La corsa per lo Scudetto? Bisogna fare il nostro percorso di crescita, poi è chiaro che siamo il Milan e che vogliamo migliorare campionato scorso. Tonali e Diaz? Hanno bisogno di giocare, ma sono soddisfatto. Hanno fatto una bella prestazione».