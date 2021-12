Roma, battuto lo Spezia. A Mourinho la sfida tra ex Inter con Thiago Motta

Roma-Spezia, sfida di Serie A, si è giocata questa sera allo Stadio Olimpico. Il match si è concluso sul punteggio di 2-0 per i giallorossi.

VITTORIA CASALINGA – La diciassettesima giornata di Serie A si conclude con la sfida tra la Roma e lo Spezia. I padroni di casa passano subito in vantaggio con Chris Smalling di testa su una sponda di Tammy Abraham sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 6′. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato da Roger Ibañez, sempre con un colpo di testa e sempre su corner battuto da Jordan Veretout al 56′. Felix Afena-Gyan viene espulso per doppia ammonizione al 93′ per un tocco di braccio. Nulla da fare per la squadra di Thiago Motta che perde l’affascinante sfida tra ex Inter con José Mourinho. I giallorossi si impongono per 2-0 e salgono a 28 punti in classifica, mentre i liguri restano fermi a 12 al quartultimo posto.