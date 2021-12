Inter, macchina da gol perfetta: 51 prima di metà stagione, 27 dall’attacco

Inter mai così produttiva in attacco, dove i gol sono già tanti ma paradossalmente potrebbero essere anche di più. Nonostante gli errori sotto porta e dal dischetto, la squadra di Inzaghi è la regina del campionato in fase realizzativa. E i numeri sono ben bilanciati tra tutti i reparti

ATTACCO DA TRE CIFRE – L’Inter di Simone Inzaghi dopo le prime diciassette giornate ha il miglior attacco della Serie A (43 gol), seguita dall’Atalanta (37). E con i gol segnati nel Gruppo D di UEFA Champions League (8) il totale arriva a 51 stagionali in ventitré partite. Una media di oltre due gol a partita prima di metà stagione. Visto che in calendario ci sono almeno altre ventuno partite di Serie A, due di Champions League, una di Coppa Italia e una di Supercoppa Italiana. Ben venticinque partite da giocare. Potenzialmente anche di più (trentaquattro…). Fin dove potrà spingersi la squadra di Inzaghi in questa stagione?

Inter, con Inzaghi già quasi tutti in gol

NUMERI BEN BILANCATI – Il dato curioso è che praticamente la metà arriva dall’attacco, con Edin Dzeko (11), Lautaro Martinez (10), Joaquin Correa (4) e Alexis Sanchez (2) tutti in gol per un totale di 27. Dagli altri reparti arrivano comunque la bellezza di 24 gol: 5 dalla difesa e addirittura 19 dal centrocampo, di cui 7 dalle fasce e 12 per vie centrali (6 solo da Hakan Calhanoglu). In gol sono andati già diciassette calciatori diversi. Esclusi i portieri, all’appuntamento mancano solo l’ultimo titolare Alessandro Bastoni e le riserve Andrea Ranocchia, Aleksandar Kolarov, Stefano Sensi e Martin Satriano, ovvero i panchinari con minor minutaggio. Riusciranno a segnare tutti entro maggio 2022? Non resta che aspettare…