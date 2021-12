FOTO – Zanotti ripensa all’esordio in Inter-Cagliari, data indimenticabile

Zanotti ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico in Inter-Cagliari (vedi dichiarazioni). Il giovane laterale, sul proprio account Instagram, immortala un momento da scolpire nella memoria.

PRIMA PRESENZA – Mattia Zanotti ha esordito con la maglia dell’Inter a San Siro, entrando al posto di Ivan Perisic nella netta vittoria sul Cagliari per 4-0. Non un debutto qualsiasi per il classe 2003. Il giovane esterno, sul proprio profilo Instagram, ha postato l’immagine del suo ingresso in campo accompagnata dalla data che non dimenticherà più per il resto della sua carriera: “12/12/21”. Simone Inzaghi ha dimostrato di credere molto nelle sua capacità e nel suo talento, scegliendo di gettarlo nella mischia nei minuti finali. Zanotti è anche andato vicino all’assist, con la conclusione di Alexis Sanchez che è terminata sulla traversa. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram