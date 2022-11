Presidenza FIFA, Gianni Infantino unico candidato per il prossimo mandato

Gianni Infantino si ricandiderà per la presidenza della FIFA. A quanto si legge, sarà l’unico candidato nelle prossime elezioni, in programma a marzo 2023

UNICO – Secondo quanto riportato dall’Equipe, Gianni Infantino sarà l’unico candidato alla presidenza FIFA per le prossime elezioni in programma a marzo 2023. Infantino verrà cosi incaricato del suo terzo mandato. “Nessun’altra candidatura è stata presentata” si legge in un comunicato a tre giorni dall’inizio della Coppa Del Mondo in Qatar. Le elezioni per la presidenza della FIFA si terranno il 16 marzo, in Rwanda.

Fonte: L’Equipe