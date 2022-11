Hamsik avvisa l’Inter: «Campionato lungo ma il Napoli ha vantaggio importante!»

Marek Hamsik ha parlato a Napoli Magazine della lotta Scudetto. Lo slovacco, ex capitano degli Azzurri, ha sottolineato come il vantaggio acquisito dalla squadra di Spalletti sia importante

CAMPIONATO LUNGO – Ecco le parole di Marek Hamsik sulla lotta Scudetto: «Il campionato è ancora lungo ma il vantaggio accumulato dal Napoli è già importante dopo 15 giornate. Ad aver inciso maggiormente in questo inizio di stagione degli azzurri è stata, a mio avviso, la continuità di gioco e di prestazioni, che sono state sempre di qualità e quantità. Parlano i risultati, è semplice. Non può essere un caso che in 15 giornate di campionato il Napoli non ha ancora perso una partita.».