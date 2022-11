Lukaku, dal Kuwait buone notizie! La punta dell’Inter si avvicina al rientro

Lukaku è in Kuwait in ritiro pre Mondiale insieme alla nazionale del Belgio. Il CT Martinez spera di recuperare l’attaccante dell’Inter il prima possibile. Intanto arrivano buone notizie

RIENTRO − Il recupero di Romelu Lukaku progredisce in maniera ottimale. A riferirlo l’inviato del media belga Sporza in Kuwait, sede del ritiro della Nazionale di Roberto Martinez. Domani è attesa la prima amichevole pre Mondiale per i Red Devils contro l’Egitto. Lukaku si sta allenando a parte, lontano da occhi indiscreti per rientrare il prima possibile. Filtra dunque un certo ottimismo sulla presenza dell’attaccante dell’Inter al Mondiale. La prima gara ufficiale sarà mercoledì 23 contro il Canada. Big Rom potrebbe farcela per la seconda o l’ultima del girone.