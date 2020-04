Premier League, Arsenal primo club a riprendere gli allenamenti

L’Arsenal sarà il primo club a riprendere gli allenamenti dopo la sospensione della Premier League a causa dell’emergenza coronavirus. Il club inglese, il cui allenatore Mikel Arteta è stato trovato positivo al Covid-19, è fermo da 47 giorni.

RIPRESA – L’Arsenal è il primo club della Premier League a riprendere gli allenamenti, dopo la sospensione del 13 marzo per l’emergenza coronavirus. La squadra di Mikel Arteta tornerà al lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza predisposte per l’emergenza coronavirus. I calciatori dovranno mantenere la distanza con lavoro individuale. Non saranno permesse sessioni di autografi o incontri con i tifosi. I dieci campi da gioco presenti nel centro sportivo del club permetteranno ai giocatori di allenarsi in sicurezza. L’Arsenal è fermo da 47 giorni, periodo di stop più lungo tra le squadre che compongono il campionato inglese.

Fonte: dailymail.co.uk