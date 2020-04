VIDEO – Conte sostiene un’iniziativa di Moriero: donate 2 maglie dell’Inter

View this post on Instagram

Anche con te tanti ricordi bellissimi, i nostri esordi qui a Lecce, quante battaglie insieme! Dopo le varie testimonianze dei miei amici ed ex compagni, anche Antonio Conte e l’ @inter sono con noi. . . Niente sarà più come prima, il virus ci ha cambiati. Lo sento ripetere da settimane e ne sono convinto anche io. È vero: questa emergenza ci ha cambiati. In meglio, però. . . L’ho imparato osservando lo straordinario lavoro degli @angeli_di_quartiere_official e di tutti i volontari in campo ogni giorno per aiutare e sostenere le famiglie bisognose di Lecce. L’ho imparato soprattutto toccando con mano ogni giorno, insieme a @fabrizio_miccoli , cosa vuol dire vedere un genitore in difficoltà a causa delle restrizioni o del lavoro perso a causa di una situazione che non eravamo pronti ad affrontare. . . Da questa emergenza ho anche imparato che per quanta distanza possiamo mettere tra noi e gli altri, in famiglia come tra le amicizie, nel lavoro come su un campo di calcio, siamo tutti uniti da un solo obiettivo. Per questo dico grazie ad Antonio, un fratello, perché anche lui, figlio di questa terra come noi, con il suo gesto ci ricorda che il sostegno alla nostra gente è più forte di tutto e che la solidarietà annulla ogni distanza. Il sorriso dei nostri bambini varrà sempre più della vittoria di un campionato. . . . #conte #moriero #miccoli #antonioconte #inter #lecce #covid_19