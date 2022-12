Pelé non risponde alla chemioterapia: O Rey sottoposto a cure palliative

Pelé è stato recentemente ricoverato a San Paolo in condizioni piuttosto gravi (vedi articolo). L’ex stella del Brasile non risponde più alle cure chemioterapiche alle quali era stato sottoposto nel settembre 2021. Secondo folha.uol, O Rey è stato sottoposto a cure palliative

CONDIZIONI – Pelé versa in gravi condizioni e si trova ricoverato all’ospedale “Albert Einstein” di San Paolo dove è giunto martedì scorso in stato confusionale e con un gonfiore sparso in tutto il corpo. O Rey non risponde alle cure chemioterapiche al quale è stato sottoposto nel settembre 2021 dopo un’operazione per un tumore all’intestino che si è propagato adesso a polmoni e fegato. Secondo folha.uol, il tre volte Campione del Mondo è stato trasferito nel reparto di cure palliative.

Fonte: www1.folha.uol