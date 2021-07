Obi torna in Serie A: l’ex Inter ha l’accordo con la Salernitana

Obi farà di nuovo parte della Serie A. Il centrocampista nigeriano, cresciuto nell’Inter e reduce da due stagioni al Chievo, si è accordato con la Salernitana.

DI RITORNO – Joel Obi firma con la Salernitana e torna a giocare in Serie A oltre due anni e mezzo l’ultima volta. Il centrocampista aveva salutato il massimo campionato a gennaio 2019, quando si era trasferito dal Chievo all’Alanyaspor. Poi, finito il prestito, era rientrato in gialloblù facendo due stagioni in Serie B. Lo scorso 30 giugno è scaduto il contratto, coi veronesi che peraltro non sono stati iscritti al campionato e ora rischiano di sparire. Per Obi però questo non è un problema: ha già trovato l’accordo per accasarsi altrove. Lo rivela Gianluca Di Marzio, parlando di contratto annuale con la Salernitana. Obi ha esordito in Serie A quando era all’Inter, il 17 ottobre 2010 a Cagliari.