Non solo l’Inter, la FIGC dispone un minuto di silenzio per Mihajlović

Prima di ogni gara d questo weekend, verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Sinisa Mihajlović, come disposto dalla FIGC.

SINISA – La FIGC ha disposto un minuto di silenzio in ricordo di Sinisa Mihajlović. Questa la decisione presa per tutte le gare dei campionati del weekend. La Serie A è ovviamente ferma, ma anche l’Inter nell’amichevole di stasera contro il Real Betis osserverà il minuto di silenzio per uno dei giocatori che ha scritto la storia dei nerazzurri.