VIDEO – TG Inter-News: tutte le ultime notizie sul mondo nerazzurro | 17 dicembre 2022

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! In meno di 180 secondi il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video a firma Inter-News.it. Nella puntata di oggi, le ultime notizie relative all’amichevole Betis-Inter in programma oggi alle 18. Nerazzurri in campo con il lutto al braccio per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic.

TG IN NERAZZURR – Tutto questo nell’appuntamento odierno del TG Inter-News, condotto dalla nostra redattrice Alessia Gentile. Un ricordo per Sinisa Mihajlovic, l’Inter difatti scenderà oggi in campo in amichevole contro il Real Betis con il lutto al braccio. Le ultime riguardo le possibili scelte di formazione di mister Simone Inzaghi, che in attacco avrà a disposizione il solo Edin Dzeko. L’Inter monitora anche le condizioni di Marcelo Brozovic a distanza, che oggi non dovrebbe scender e in campo per la classica “finalina” 3°/4° posto del Mondiale tra Croazia e Marocco. Poi uno sguardo anche alla finale del Mondiale in programma domani tra Argentina e Francia, con Lautaro Martinez che probabilmente siederà ancora una volta in panchina con la speranza di subentrare a partita in corso. Di seguito il TG IN di sabato 17 dicembre 2022 pubblicato sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito!).

