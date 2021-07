Mourinho, slitta la presentazione: dovrà sottoporsi alla quarantena – CdS

Mourinho è pronto a tornare ufficialmente in Serie A. Tra le colonne del “Corriere dello Sport” viene specificato che il tecnico portoghese arriverà a Roma tra domani e sabato, ma probabilmente la sua presentazione dovrà slittare a causa della quarantena.

NODO QUARANTENA – Mourinho con ogni probabilità arriverà in Italia tra domani sera e sabato mattina per iniziare ufficialmente la sua nuova esperienza a Roma. Il tecnico portoghese è pronto a tornare in Serie A dopo la leggendaria esperienza all’Inter coronata con la conquista della UEFA Champions League. Mourinho volerà dal Portogallo su un jet privato, ma la sua presentazione molto probabilmente sarà rinviata. Se non dovessero essere concesse deroghe dal Governo, una volta sbarcato in Italia il portoghese dovrà sottoporsi al regime di quarantena per cinque giorni. Vero è che Mourinho ha trascorso un periodo in Portogallo – specifica il quotidiano romano -, ma è passato da Londra negli ultimi quindici giorni.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida