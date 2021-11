Mondiali, data e ora ufficiali dei sorteggi playoff. Italia interessata

La FIFA hha comunicato la data e l’ora in cui si terranno i sorteggi per definire i playoff dai quali usciranno le ultime qualificate ai Mondiali in Qatar del 2022. Italia spettatrice interessata.

SORTEGGIO PLAYOFF – Mancano solo pochi posti per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. In Europa, di preciso, ne rimangono solo tre, che verranno decisi dai playoff in programma a marzo. La formula di quest’anno prevede tre gironi da quattro squadre con semifinale e finale a eliminazione diretta. La FIFA pochi minuti fa ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che il sorteggio si terrà venerdì prossimo (il 26 novembre) alle ore 17. L’Italia sarà chiaramente spettatrice interessata.