D’Ambrosio: «Scudetto Inter, che momento! Una partita è indimenticabile»

Danilo D’Ambrosio è stato intervistato per il Matchday Programme ufficiale di Inter-Napoli, tredicesima giornata di campionato in programma domenica alle 18. Il difensore nerazzurro. Leggi qui l’intervista completa.

MOMENTI INDIMENTICABILI – Danilo D’Ambrosio ha ricordato due delle sfide più importanti per la sua carriera. Di cui una, in particolare, indimenticabile: «Una partita che non dimenticherò mai è Inter-Empoli, una delle sfide più adrenaliniche che ricordi. È successo di tutto. Abbiamo messo gambe e cuore per vincere e tornare in Champions League. Quando sono in campo cerco sempre di dare il massimo e ripagare i tifosi per il supporto che ci danno. Ci sono state volte che ho sentito di esserci riuscito come non mai. Uno di questi momenti è stato il salvataggio su Cutrone nel derby finito 2-3 nel 2019, pochi secondi prima che il fischio finale colorasse un altro derby di nerazzurro».

RICORDO SPECIALE – D’Ambrosio ha poi commentato l’importanza di vincere lo scudetto: «Alzare lo scudetto è stato un momento speciale. Quando si arriva in un club come l’Inter bisogna puntare sempre al massimo. In questi anni abbiamo lavorato tutti per portare la squadra alla vittoria. I nostri tifosi sono speciali, ogni volta che vado in campo cerco di dare tutto per ripagare il loro affetto. Sono il vero valore aggiunto».

Fonte: Matchday Programme Inter-Napoli