Lecce, due teste di maiale mozzate e minacce al patron Sticchi Damiani

L’Inter oggi si appresta ad affrontare la prima amichevole ufficiale che la avvicinerà al primo impegno di Serie A del prossimo 13 agosto. L’avversario è il Lecce che intanto è scosso per le minacce al suo presidente Sticchi Damiani.

SITUAZIONE – L’Inter oggi sfida il Lugano nella prima amichevole delle tante in programma in avvicinamento al primo match ufficiale di Serie A contro il Lecce del 13 agosto. La situazione in casa dei pugliesi però è rovente e molto tesa. Stando a quanto racconta Calcio e Finanza infatti, il presidente dei giallorossi Sticchi Damiani ha ricevuto minacce ritrovando anche due teste di maiale mozzato vicino ai suoi uffici legali. Non è la prima volta che il Lecce riceve queste minacce visto che lo scorso maggio era stata recapitata una lettera a Luciano Barbetta, neo socio dei giallorossi. Gli inquirenti e la procura indagano, ma di certo la situazione non è calma.

Fonte: Calcio e finanza