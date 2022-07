VIDEO – Inter spettatrice sull’asse Roma-Juventus: Zaniolo avvicina Dybala

Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo non giocheranno insieme ma potrebbero darsi il cambio dopo anni. Il forte interesse della Juventus per l’ex nerazzurro spinge la Roma verso lo svincolato attaccante argentino, che l’Inter per il momento sembra aver messo davvero in stand-by. E la società nerazzurra ha anche un interesse indiretto nei confronti di Zaniolo (vedi focus). Di seguito il video con l’intervento del collega Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport

