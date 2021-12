Lazio, vittoria facile su un Genoa in crisi nera. Vanheusden va KO

Si è appena concluso il primo anticipo della diciottesima giornata di Serie A, con la Lazio che ha la meglio sul Genoa grazie a un 3-1 firmato da Pedro, Acerbi e Zaccagni. Crisi sempre più nera per i liguri, che non riescono più a fare punti. Altro infortunio per Zinho Vanheusden, in prestito al club rossoblu dall’Inter.

VITTORIA FACILE – Nessun problema per la Lazio che, anche senza Ciro Immobile (indisponibile), ha la meglio sul Genoa nella gara di apertura della diciottesima giornata del campionato di Serie A. A decidere la sfida è una rete nel primo tempo di Pedro, che al 36′ mette in porta un rigore in movimento su assist di Felipe Anderson, seguita poi da un’incornata di Francesco Acerbi nella ripresa da calcio d’angolo e da una rete in ripartenza di Federico Zaccagni. A ben poco serve la rete di Melegoni all’86’ che fissa il risultato sul 3-1. Da segnalare, nel finale di primo tempo, un problema muscolare per Zinho Vanheusden – difensore in prestito al Genoa dall’Inter – sostituito all’intervallo.