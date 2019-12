Juventus punita dal Giudice Sportivo: 3 giornate a Bentancur, Nedved e Paratici multati!

La Juventus aggiunge la beffa al danno della sconfitta rimediata contro la Lazio. Il Giudice Sportivo ha inflitto una maxi squalifica a Bentancur, ma le decisioni prese dopo la Supercoppa Italiana riguardano anche Nedved, Paratici e perfino Sarri

SQUALIFICHE E MULTE – Oltre alle decisioni sulla diciassettesima giornata di Serie A (vedi articolo), il Giudice Sportivo si è espresso anche sulla finale di Supercoppa Italiana giocata ieri. Le decisioni del dott. Gerardo Mastrandrea riguardano sia calciatori sia dirigenti e allenatore. Più della Juventus sconfitta che della Lazio vittoriosa. In particolare, Rodrigo Bentancur (Juventus) è stato squalificato per tre giornate effettive di gara con tanto di ammenda di 10.000 euro. Oltre alla doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, Bentancur ha aggravato la sua situazione avvicinandosi faccia a faccia con fare minaccioso al Quarto Ufficiale, proferendo nei confronti delle stesso un’espressione volgare e insultante. Anche Lucas Leiva (Lazio) e Luis Alberto (Lazio) sono stati squalificati per una giornata in seguito all’ammonizione rimediata da diffidati. Ammonito con diffida l’allenatore Maurizio Sarri (Juventus). E infine, i dirigenti Pavel Nedved (Juventus) e Fabio Paratici (Juventus) sono stati puniti con un’ammenda di 5.000,00 euro per avere, al termine della gara, nei pressi dello spogliatoio arbitrale, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei collaboratori della Procura Federale.