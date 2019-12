Serie A, Giudice Sportivo 17ª giornata: Napoli-Inter con altri tre diffidati

La diciottesima giornata di Serie A darà inizio al 2020 calcistico italiano a partire dal 5 gennaio. Il Giudice Sportivo ha squalificato cinque giocatori, mentre entrano in diffida in otto. Tra questi, a ridosso di Napoli-Inter, due azzurri e uno nerazzurro

I PROVVEDIMENTI – Il giallo rimediato in Inter-Genoa costa la diffida ad Alessandro Bastoni in vista di Napoli-Inter. Ma la stessa sorte tocca a due calciatori azzurri. Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea ha deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di alcune società per il comportamento dei loro sostenitori. Nello specifico, per aver introdotto nell’impianto sportivo e utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala). Tra queste, “graziata” anche l’Inter. Per completezza, si tratta di Atalanta, Fiorentina, Milan, Napoli, Parma e Sassuolo. Punita, invece, la Fiorentina con un’ammenda di 3.000,00 euro per il lancio da parte dei propri sostenitori di un piccolo oggetto metallico raccolto da un calciatore della squadra avversaria. Sempre in casa viola, ammonizione e ammenda di 2.000,00 euro a Gaetano Castrovilli (Fiorentina) per comportamento non regolamentare in campo. Reo di avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria. Per quanto riguarda gli allenatori, squalificato per una giornata effettiva di gara con ammenda di 10.000 euro e ammonizione Eugenio Corini (Brescia) per aver contestato platealmente l’operato arbitrale rivolgendo al direttore di gara un’espressione irriguardosa. Questi i provvedimenti relativi ai calciatori dopo la diciassettesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 17ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Fabio Pisacane (Cagliari), Marco Calderoni (Lecce), Riccardo Gagliolo (Parma), Cristian Ansaldi e Gleison Bremer (Torino).

DIFFIDATI 17ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Ales Mateju (Brescia), Alessandro Bastoni (Inter), Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli (Milan), Eljif Elmas e Mario Rui (Napoli), Manuel Locatelli (Sassuolo) e Andrea Petagna (SPAL).