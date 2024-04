Inter, hai visto Atletico Madrid-Borussia Dortmund? Rammarico…

L’Atletico Madrid ha vinto con il risultato di 2-1 l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund. La partita accresce un po’ il rammarico per il percorso dell’Inter.

RIMPIANTO? – L’Atletico Madrid ha vinto per 2-1 contro il Borussia Dortmund, ma poteva fare molto di più al Civitas Metropolitano. Tante le occasioni sprecate da parte dei Colchoneros, che potrebbero pentirsi di questa serata un po’ come successo all’Inter proprio contro di loro. Rodrigo De Paul e Samuel Lino hanno segnato al primo tempo, sfruttando due autentici regali della difesa tedesca veramente scadente. Il discorso qualificazione è stato rimesso in discussione al minuto 81 da Sebastian Haller con un grandissimo gol. Due pali poi nell’ultimo quarto d’ora per il Borussia Dortmund. A vedere il match odierno vengono i rimpianti in casa Inter. Sarebbe potuta essere un’occasione veramente ghiotta per replicarsi e andare in semifinale di Champions League. Una cosa però è sicura: la squadra nerazzurra è stanca e fermarsi a questo discorso sarebbe ingeneroso nei confronti di chi è arrivato ai quarti di finale della competizione europea. La testa deve rimanere al campionato e all’obiettivo da raggiungere al più presto: sono 8 i punti che dividono Simone Inzaghi e i suoi dallo Scudetto numero 20 della storia del club. Ripetiamo per chi non avesse capito: IL NUMERO 20!