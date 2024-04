Inzaghi, nuova soluzione con l’Udinese. Dal mercato anche l’aiuto

Simone Inzaghi ha confermato di avere diverse soluzioni a disposizione in Udinese-Inter. Un’idea potrebbe essere alimentata anche dal mercato, un nome sarebbe ideale per l’allenatore.

IDEA – Alexis Sanchez sulla trequarti è stata l’idea, già provata in stagione, di Simone Inzaghi per sbloccare Udinese–Inter. L’allenatore aveva in mente di farlo da tempo, lo ha fatto proprio contro una squadra che attende gli avversari e lascia sempre il possesso agli altri. I friulani sono la compagine con la percentuale più bassa di possesso palla in Serie A, serviva perciò qualcuno in grado di creare superiorità e prendersi responsabilità. Sanchez lo ha fatto molto bene, risultando un’opzione più che valida in quel ruolo.

Inzaghi tra mercato e tattica

MERCATO – In estate il cileno andrà via sicuramente, visto il contratto in scadenza. Ciò non vuol dire però che l’idea trequartista con il 3-4-1-2 non verrà più riproposta. La dirigenza sta lavorando ad un nome che sarebbe ideale per dare continuità a questa nuova soluzione: Albert Gudmundsson. L’islandese del Genoa ha le caratteristiche per sfruttare gli appoggi delle punte e dribblare gli avversari. Lo sta dimostrando nella prima stagione da protagonista assoluto in A, lo ha fatto anche con la maglia della nazionale nelle qualificazioni per Euro 2024. Il Genoa spara alto per il suo attaccante, si parte dai 30-35 milioni. Le contropartite potrebbero aiutare l’Inter, che oltre al trequartista cerca un giocatore proprio come Gudmundsson.