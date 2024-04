Inter, un aprile tutto da casa. Il calendario fa divertire i tifosi!

Senza coppe europee l’Inter giocherà d’ora in poi, come già successo nell’ultimo periodo, una volta a settimana. Il calendario farà divertire i tifosi, aprile è tutto da casa!

COUNTDOWN – Tre partite in programma per l’Inter in questo aprile: Cagliari, Milan e Torino. Da questi impegni, a meno di clamorosi passi falsi, arriverà lo Scudetto. Il countdown è iniziato, dalla vittoria con l’Udinese i giocatori hanno cominciato ad assaporare il ventesimo della storia del club. La seconda stella, primo obiettivo della dirigenza, è vicinissima e il calendario è favorevole non tanto alla squadra, ma ai tifosi. Il motivo è molto semplice.

TUTTE IN CASA – L’Inter giocherà le prossime tre partite tutte al Giuseppe Meazza in San Siro, l’unica particolarità riguarda il derby con il Milan. Il 22 aprile i nerazzurri saranno ospiti, quindi avranno un numero di posti limitato rispetto agli avversari. Questo non preoccupa particolarmente, perché in caso di successo e di Scudetto sarebbe molto facile festeggiare nella propria città. Poi con Cagliari e Torino la squadra di Simone Inzaghi giocherà veramente in casa, potendo sfruttare così il vantaggio dei tifosi. Il coefficiente di difficoltà è alto, soprattutto considerando che gli uomini di Claudio Ranieri stanno lottando per la salvezza. La notizia positiva però riguarda la comodità di non fare trasferte per i supporters.