Immobile fa volare la Lazio prima di Inter-Atalanta: Napoli KO, che lotta!

Immobile regala un’altra vittoria last minute alla Lazio, che punta la vetta della Serie A. Contro il Napoli finisce 1-0 e tutto ciò mette pressione prima di Inter-Atalanta e Roma-Juventus. E anche la classifica capocannoniere ne risente

AQUILA DA SCUDETTO – Dopo lo 0-0 del primo tempo, la Lazio di Simone Inzaghi riesce a superare il Napoli di Gennaro Gattuso grazie a un gol arrivato nella parte finale della partita. A decidere Lazio-Napoli è l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile, autore dell’1-0 all’82’ sfruttando un erroraccio del portiere azzurro David Ospina. Per Immobile sono 20 i gol in campionato, sempre più capocannoniere. Con questo risultato la Lazio inanella la decima vittoria consecutiva in Serie A, dove continua la sua scalata verso la vetta. Da stasera i punti dei biancocelesti sono 42, solo tre meno di Inter e Juventus, prime in coppia a quota 45. Ma va ricordato che deve ancora recuperare una partita (Lazio-Udinese, ndr), pertanto la marcia della squadra di Inzaghi è quella da primato. Tra poco in scena a San Siro Inter-Atalanta (vedi formazioni ufficiali), in palio il titolo di Campioni d’Inverno in anticipo rispetto a Roma-Juventus in programma domani sera.